Бизнесмен Шенгелия рассказал о "сотрудничестве" с обвиняемым офицером СКР Максименко

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский бизнесмен Бадри Шенгелия, который якобы дал взятку в $50 тысяч начальнику управления собственной безопасности Следственного комитета, полковнику Михаилу Максименко, рассказал в суде, что "сотрудничал" с офицером с 2007 года.

"Познакомился я с Максименко в Санкт-Петербурге в Следственном комитете в кабинете у Пипченкова Олега Вячеславовича. (...) В 2007 году я начал сотрудничать со следствием, и с того времени у меня начались нормальные отношения и с Пипченковым, и с Максименко и со многими другими следователями", - сказал Шенгелия на допросе по делу Максименко в Мосгорсуде в понедельник.

По словам бизнесмена, в 2007 года он "давал показания по делу (Владимира Барсукова-ИФ) Кумарина, по делу (бывшего заместителя начальника УБОП ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Владимира - ИФ) Сыча".

Шенгелия пояснил, что он, по просьбам следователей, а также Максименко "договаривался со свидетелями, привозил их в Следственный комитет, где они давали показания".

Предприниматель добавил, что "с Максименко общался и по другим вопросам", а их отношения носили "финансовый характер".

Максименко инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ): $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения помощнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) - Андрею Кочуйкову (Итальянец), а также $50 тыс. - от бизнесмена Шенгелии.