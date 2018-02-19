Пуск "Союза 2.1в" с военным спутником с "Плесецка" перенесен на конец марта

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз 2.1в" доставит с космодрома "Плесецк" на орбиту спутник в интересах Минобороны на месяц позднее запланированного.

"Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1в" с космодрома "Плесецк" со спутником в интересах министерства обороны перенесен с 28 февраля на конец марта", - сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

Он не уточнил причин переноса, отметив, что это должен быть четвертый пуск с "Плесецка" ракеты такого класса. Изначально запуск планировался на конец декабря прошлого года, однако был перенесен на 2018 год.

Первый старт "Союз-2.1в" был успешно проведен в декабре 2013 года, второй - в декабре 2015.

Предыдущие два пуска "Союза-2" с северного космодрома состоялись соответственно 25 мая и 23 июня этого года с космическим аппаратом нового поколения в интересах Минобороны РФ.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома проведено 30 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.

"Союз-2" пришел на смену ракетам-носителям "Союз-У", использовавшимся на Плесецке с 1973 по 2012 год. Было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", выведено на орбиту 430 спутников различного назначения.