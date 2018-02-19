Экс-руководитель ивановского детского театра магии получил 18 лет колонии за педофилию

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Иваново приговорил местного жителя, обвиняемого в серии преступлений против половой неприкосновенности детей, к 18 годам колонии строгого режима. Пресс-служба управления СКР по региону сообщает, что суд подтвердил 51 эпизод преступных действий.

Источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что речь идет о бывшем руководителе городского детского театра магии "Чародеи" Олеге Медкове.

"На протяжении 20 лет он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе, не достигших 14-летнего возраста, а также использовал этих детей в целях изготовления порнографических материалов", - говорится в сообщении СУСКР.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры, представитель гособвинения просил назначить обвиняемому наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Между тем суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, а также установил 15-летний запрет на занятие педагогической деятельностью.

Руководитель детского театра магии "Чародеи" Медков является членом Российской ассоциации иллюзионистов, двукратным серебряным призером конкурсов иллюзионистов России.