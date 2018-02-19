Запуск европейского Sentinel-3b с Плесецка отложен на 25 апреля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запуск европейского спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Sentinel с космодрома Плесецк вновь отложен, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск спутника ДЗЗ Sentinel-3b с космодрома в Плесецке назначен на 25, а не 6 апреля, как планировалось ранее", - сказал собеседник агентства.

Спутник выведет на орбиту российская ракета-носитель "Рокот".

Ранее сообщалось, что запуск ракеты был перенесен на месяц ранее запланированного - с мая на начало апреля. Предыдущий спутник Sentinel-5p успешно стартовал с космодрома Плесецк 13 октября минувшего года.

Запуски конверсионных ракет-носителей "Рокот" выполняются с космодрома Плесецк в Архангельской области пусковыми расчетами Космических войск ВКС России.

"Рокот" - жидкостная трехступенчатая ракета-носитель легкого класса, спроектированная в Государственном космическом научно-производственном центре им. Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

Ракета-носитель "Рокот" позволяет выводить до 2 тыс. 150 кг полезной нагрузки (при использовании разгонного блока "Бриз-КМ") на круговую орбиту высотой 200 км наклонением 63 градуса с космодрома Плесецк.

Первый пуск "Рокота" выполнен 16 мая 2000 года. Всего осуществлено 26 пусков ракет-носителей этого типа.