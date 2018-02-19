Путин подписал закон о выдаче загранпаспорта по месту пребывания за три месяца вместо четырех

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении с четырех до трех месяцев сроков выдачи загранпаспорта в случае получения его по месту пребывания гражданина. Соответствующий закон опубликован в понедельник на Официальном интернет-портале правовой информации.

Ускорение выдачи будет касаться как загранпаспорта с электронным чипом, так и без него.

В соответствии с действующим законом, если загранпаспорт выдается по месту постоянной прописки, то срок составляет один месяц. Срок оформления паспорта гражданину, имеющему допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне, сейчас не должен превышать три месяца. Срок оформления паспорта диппредставительством или консульским учреждением РФ не должен сейчас превышать также три месяца.