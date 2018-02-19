Одну из раненных в Кизляре женщин отправили в Москву

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спецборт Минздрава РФ вылетел из Махачкалы в Москву с пострадавшей в результате вооруженного нападения в Кизляре женщиной, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Дагестана.

"Самолет вылетел. Пострадавшую до аэропорта доставили в специальном автомобиле, который был оснащен всем необходимым оборудованием для безопасной транспортировки раненной женщины", - сказал собеседник агентства.

Еще три человека, пострадавших во время нападения в Кизляре, остаются в больнице города. Двое из них - полицейский и сотрудник Росгвардии.

Как сообщалось, 18 февраля мужчина из охотничьего ружья расстрелял толпу прихожан возле храма в городе Кизляре. Погибли пять женщин. Еще четыре человека были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - об убийстве и покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.