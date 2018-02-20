Хакеры в 2017 году вывели из строя в России более 500 тыс. компьютеров

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - За прошедший год в России зафиксировано три массовых хакерские атаки, выведено из строя более 500 тысяч компьютеров, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"В 2017 году произошло три инцидента массового внедрения программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные. В результате было выведено из строя более полумиллиона компьютеров, в том числе на объектах информационой структуры Российской Федерации - заражению подверглись информационные системы МВД России, компаний "Роснефть", "Евраз", а также "Интерфакса", - заявил Патрушев на выездном совещании во вторник.

Он отметил, что информационные ресурсы Южного Федерального округа недостаточно защищены от несанкционированного воздействия.

"Проведенные плановые контрольно-технические мероприятия по оценке защищенности критической информационной инфраструктуры от программных средств скрытого информационного воздействия показывают высокую степень разведдоступности информационных ресурсов, находящихся в пределах округа", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

По его мнению, России необходим централизованный контроль за безопасностью информационных систем. По его словам, соответствующие меры планируется внедрить в Южном Федеральном округе, где за 2017 год произошло более 91 млн компьютерных атак на информационные ресурсы округа, из которых 1737 признаны наиболее опасными.

"Министерство информационных технологий и связи Ростовской области при методическом и организационном сопровождении ФСБ России планирует внедрить единую систему организации и контроля работ по защите информации, что позволит оперативно обеспечивать выполнение требований по защите информации, осуществлять обмен данными о выявленных компьютерных атаках, угрозах безопасности информации, вести автоматизированную разработку необходимых документов", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Он добавил, что это также позволит сэкономить бюджетные средства за счет отказа от услуг сторонних организаций.