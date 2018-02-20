Совладельца удмуртской "дочки" Газпрома обвинили в организации покушения на убийство

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следствие обвиняет задержанного накануне экс-гендиректора "Спецгазавтотранса" (ныне - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс" ) Владимира Тумаева в организации покушения на убийство, сообщает корреспондент "Интерфакса" с заседания суда во вторник.

"Тумаев обвиняется в организации покушения на убийство (потерпевшего - ИФ) группой лиц по предварительному сговору, совершенного по найму", - сказал следователь в своем выступлении в ходе суда об избрании Тумаеву меры пресечения.

"Тумаев лично организовал убийство", - подчеркнул он.

Он также добавил, что следствием установлено, что Тумаев ранее в течение нескольких лет угрожал потерпевшему.

По словам следователя, Тумаев был задержан накануне утром. Обвинение ему предъявлено по пункту ж, з части 2 статьи 105 УК РФ.

Тумаев со своей стороны заявил, что свою вину не признает. "Я против этого обвинения", - сказал он.

Накануне источник сообщал "Интерфаксу" о задержании Тумаева по подозрению в организации убийства, осуществить убийство не удалось.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск").