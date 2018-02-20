Более пяти тысяч человек пришли на похороны погибших при стрельбе в Кизляре

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Траурная церемония прощания с пятью женщинами, погибшими в результате вооруженного нападения на прихожан церкви, прошла во вторник в Кизляре, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"На похороны прибыли жители Кизлярского, Тарумовского районов, из Махачкалы, Кизилюрта, Хасавюрта и других городов и районов - всего более 5 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Церемония состоялась на территории Храма Георгия Победоносца, где 18 февраля, в Прощеное воскресенье, мужчина открыл стрельбу по прихожанам из охотничьего ружья. Погибли пять женщин. Еще две женщины, а также полицейский и боец Росгвардии попали в больницу.

Как сообщалось ранее, погибших было решено похоронить на территории храма как принявших мученическую смерть.