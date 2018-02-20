Прокуратура попросила для фигуранта "дела 26 марта" три года колонии за нападение на полицейского

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор просит приговорить к трем годам колонии фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Борисова, обвиняемого в нападении на полицейского.

"В ходе прений сторон сторона обвинения попросила признать Борисова виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщили "Интерфаксу" в Тверском суде Москвы во вторник.

Как ожидается, по окончании прений суд предоставит Борисову возможность выступить с последним словом, после чего удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

По версии обвинения, в ходе оппозиционного митинга 26 марта 2017 года в центре Москвы Борисов дважды ударил ногой по голове сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Свою вину он не признает.

26 марта 2017 года во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе и не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, были задержаны около 500 человек.

В СКР сообщали, что по фактам совершения противоправных действий на акции в Москве было возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти.

В настоящее время к уголовной ответственности по "делу 26 марта" привлечено семь человек: Борисов, Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Алексей Политиков и Дмитрий Крепкин.