Суд продлил задержание совладельца удмуртской "дочки" "Газпрома" на 48 часов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Индустриальный суд Ижевска во вторник постановил продлить до 22 февраля срок задержания экс-гендиректора "Спецгазавтотранса" (ныне - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", входит в "Газпром" ) Владимира Тумаева, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания.

"Продлить срок задержания обвиняемому Тумаеву Владимиру Алексеевичу, 10 декабря 1946 года рождения, на 48 часов", - сказал судья, оглашая постановление.

Отложить заседание на 72 часа попросили адвокаты обвиняемого, чтобы за это время получить дополнительные доказательства плохого состояния его здоровья. В частности, планируется нотариально заверить переводы иностранных документов о состоянии здоровья Тумаева, а также позвать на заседание специалиста в области кардиологии. В ходе сзаседания один из адвокатов также сказал, что будет добиваться домашнего ареста для своегоподзащитного, мотивируя это возрастом и состоянием его здоровья. На домашнем аресте настаивал и сам Тумаев.

Следствие выступало за арест обвиняемого не более чем на два месяца. Следователь управления СКР по Удмуртии сказал, что, находясь на свободе, Тумаев может скрыться или оказать давление на потерпевшего или свидетелей.

Ранее сообщалось, что Тумаев обвиняется в организации покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору, совершенного по найму. Сам он свою вину отрицает.

Накануне источник сообщал "Интерфаксу" о задержании Тумаева по подозрению в организации убийства.

В.Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" с 1984 по 2009 годы. В настоящее время, согласно отчетности предприятия за четвертый квартал 2017 года, входит в совет директоров ПАО "Газпром Спецгазавтотранс", ему принадлежит 12,68% уставного капитала общества. Он также был основателем и президентом футбольного клуба "Союз-Газпром" (ныне "Зенит-Ижевск").