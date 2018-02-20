Что произошло за день: вторник, 20 февраля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ксения Собчак назвала часть спонсоров своей избирательной кампании. Это, в частности, экс-президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палихат, предприниматель Александр Росляков и основатель компании Yota Сергей Адоньев.

- МИД сообщил о десятках раненых россиян в "недавнем военном столкновении" в Сирии.

- Россия к 2040 году будет экспортировать по миллиарду кубометров газа в сутки, говорится в опубликованном BP во вторник Прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года.

- Пожизненно отстраненные биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут в суд на информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

- Верховный суд рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост запрещенных материалов. В результате в России могут перестать лишать свободы за такие репосты.

- Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой.

- Twitter пообещал Роскомнадзору локализовать данные россиян в первой половине 2018 года.

- Экс-барабанщик группы "Черный кофе" Черняков найден мертвым в Брянске.

- Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса.

Олимпийский дневник

- Проба "Б" керлингиста Александра Крушельницкого подтвердила наличие мельдония. Обстоятельства случившегося пока не дали ответа на вопросы, каким образом и когда мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Сам он употребление допинга категорически отрицает.

- Сборная Норвегии по хоккею стала соперником России по четвертьфиналу ОИ.