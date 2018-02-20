В Иваново пропали две работницы сгоревшего цеха по пошиву подушек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Ивановской области устанавливают местонахождение двух женщин из числа сотрудниц производственного цеха в Иваново, где во вторник произошел пожар. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"Это не означает, что они погибли на пожаре. Однако, по словам их коллег, пока неизвестно где они находятся. Их необходимо найти", - пояснил Радостин.

Ранее сообщалось, что на пожаре в цехе по производству подушек в доме №8 на улице Полякова погиб один человек и трое получили травмы, двое из них госпитализированы.

По данным Радостина, погибла женщина.

Площадь пожара составила 200 кв. м., в 17:57 было ликвидировано открытое горение. Из горящего трехэтажного здания были эвакуированы 50 человек.

К ликвидации пожара было привлечено 18 единиц техники и 49 человек, в том числе от МЧС России - 11 единиц техники и 34 человека.