Глава ФБК получил десять суток ареста за организацию несанкционированного митинга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы во вторник признал главу Фонда Алексея Навального по борьбе с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и отправил его под административный арест, сообщил "Интерфаксу" юрист Иван Жданов.

"Рубанов признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Ему назначено административное наказание в виде десяти суток административного ареста", - сказал он.

Глава ФБК был задержан в ночь на вторник по прилету в аэропорт "Шереметьево" и доставлен ОВД "Даниловское", где в отношении него составили протокол об административном правонарушении.