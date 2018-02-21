Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,3 зарегистрирован в ночь на среду в 368 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр землетрясения, произошедшего в 23:02 мск во вторник (03:02 по местному времени в среду), имел координаты 50.16 градуса северной широты и 89.77 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,3 балла по шкале MSK-64, говорится в сообщении.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.