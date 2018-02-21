Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировано в Приамурье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,5 с эпицентром на границе Амурской области и Якутии зафиксировала сейсмостанция РАН в Якутии.

В оперативной сводке Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности отмечается, что сейсмособытие произошло во вторник вечером.

От дежурного сейсмолога Якутского филиала Геодезической службы РАН поступила информация о толчке с координатами 54,78 северной широты, 126,77 восточной долготы. Колебание земной коры произошло на глубине 10 км, с магнитудой 3,5.

Эпицентр землетрясения находился в 40 км севернее поселка Кировский Зейского района. На территории Амурской области сейсмособытие не ощущалось. Жертв и разрушений нет.