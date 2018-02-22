В ФСБ объявили о задержании в Петербурге планировавшего теракты мигранта

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Выходец из центральноазиатского региона задержан в Петербурге по подозрению в подготовке террористических актов, сообщила пресс-служба управления ФСБ региона в четверг.
В сообщении ведомства утверждается, что задержанный планировал теракты "на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан".
Личность задержанного не разглашается "в интересах следствия".
"В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.