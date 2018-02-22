В ФСБ объявили о задержании в Петербурге планировавшего теракты мигранта

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ранее его ведомство направляло соответствующее предложение в ЦИК Подробнее

Дипломатов и сотрудников загранучреждений США не допустят к наблюдению за выборами в РФ

Мероприятие впервые будет проходить не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже Подробнее

По их данным, в Сирии может испытываться вооружение истребителей пятого поколения Подробнее

Источники подтвердили перебазирование двух Су-57 в Сирию

Под запрет также попадут сгущёнка, сливки и сыворотка Подробнее

РФ с 26 февраля запретит ввоз молока из Белоруссии

22 февраля 09:27

Россияне стали благосклоннее относиться к КГБ и ВЧК

Все меньше жителей страны связывают эти структуры с политическим террором и репрессиями за инакомыслие Подробнее

21 февраля 20:45

В посольстве РФ ответили на претензии Риги по поводу скандала с банками Латвии

В диппредставительстве считают паранойей заявления о руке Москвы в деле подозреваемого в коррупции главы ЦБ Латвии Подробнее

21 февраля 18:35

В Минобороны исключили обсуждение увеличения срока службы по призыву

В военном ведомстве напомнили, что, как и раньше, на военную службу сроком в 1 год призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет Подробнее

21 февраля 15:18

Путин 1 марта огласит послание Федеральному Собранию

Песков пояснил, что перенос обращения с конца прошлого года не противоречит законодательству Подробнее

21 февраля 15:14

Суд отказался рассмотреть иск Навального к Роскомнадзору

Ранее ведомство заблокировало страницы сайта оппозиционера с материалами о Дерипаске, вице-премьере Приходько и Насте Рыбке Подробнее

21 февраля 13:43

Режиссера Серебренникова отпустили на похороны матери в Ростове-на-Дону