Посольство РФ в Берлине выступило против задержания россиянина в Германии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Германии возражает против задержания россиянина в Мюнхене и его возможной передачи во Францию, считают это поводом для обострения темы футбольного хулиганства в преддверии Чемпионата мира в РФ.

"Сегодня, 22 февраля, в ходе первого судебного заседания по делу задержанного накануне в аэропорту Мюнхена гражданина России (1986 г.р.) было вынесено решение о его аресте. В ближайшее время на основании материалов, представленных французской стороной, должно быть установлено наличие оснований для его экстрадиции во Францию", - написал пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин на своей странице в фейсбуке.

"Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Генконсульство России в Мюнхене уже предприняло соответствующий демарш перед баварскими властями. Требуем конкретизации оснований для его задержания и ареста. Судебное заседание носило закрытый характер. Ни родные задержанного, ни сотрудники Генконсульства на него допущены не были", - подчеркнул он.

"Рассматриваем данный случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года в России", - отметил Микерин.

Накануне Микерин сообщил, что в Мюнхене задержали гражданина России по запросу французских властей в связи с его участием в столкновениях футбольных болельщиков на ЧЕ-2016 во Франции.

"Сегодня при пересечении границы ФРГ в аэропорту Мюнхена по запросу французских властей был задержан гражданин России 1986 года рождения, уроженец города Москвы", - написал Микерин на своей странице в фейсбуке. "По информации германских правоохранительных органов, против россиянина во Франции возбуждено уголовное дело по факту участия в столкновениях болельщиков в ходе Чемпионата Европы по футболу 2016 года. В настоящий момент немецкими властями решается вопрос о его передаче французской стороне",- сообщил Микерин.