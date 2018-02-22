РФ подготовила поправки в проект резолюции ООН по Восточной Гуте

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Россия хочет, чтобы резолюция Совбеза ООН по Восточной Гуте была осмысленной и реалистичной, для этого подготовила поправки к ее проекту, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Для того, чтобы резолюция была осмысленной и реалистичной, российская делегация разработала поправки к нему (проекту - ИФ), которые сейчас мы распространим среди членов Совета", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Восточной Гуте.

Ранее в ходе заседания Небензя сообщил, что согласия по проекту резолюции СБ ООН о перемирии в Восточной Гуте нет, а Москве так и не дали внятного ответа на то, как будет обеспечиваться режим прекращения огня.

"Многие сейчас задаются закономерным вопросом, как достичь эскалации в Восточной Гуте и других сложных районах Сирии. Со своим рецептом выступили делегации Швеции и Кувейта. Формально курирующие в Совете безопасности гуманитарное измерение сирийского конфликта. Составленный ими проект резолюции, в данный момент подготовлен к голосованию, хотя авторы прекрасно знают, что согласия по нему нет", - сказал он.

"Предлагается ввести режим прекращения огня на всей территории Сирии на срок не менее 30 дней. Мы настойчиво интересуемся, какими гарантиями будет обеспечено соблюдение этого перемирия. Но вразумительного ответа так и не получили", - подчеркнул российский постпред.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая 2017 года между странами - гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. В настоящее время зона блокирована правительственными войсками. Саму зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования "Джейш аль-Ислам". Жители Восточной Гуты страдают от голода и нехватки медикаментов.

В конце декабря российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии помогли вывезти 111 человек из Восточной Гуты в рамках первой гуманитарной эвакуации тяжелобольных и пленных из подконтрольных оппозиции районов.