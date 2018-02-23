Паромная переправа между Сахалином и материком закрылась из-за циклона

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась в связи с подходом к региону очередного циклона, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Сахалинском морском пароходстве.

"Паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-10", вышедшие из Холмска (юг Сахалина) в четверг, в пятницу прибыли в порт Ванино (Хабаровский край), после чего паромная переправа закрылась в связи с подходом циклона и ожидающимся ухудшением погодных условий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возобновить работу переправы планируется в ночь на воскресенье. Ранее сообщалось, что третий паром Сахалинского морпароходства - "Сахалин-9" на этой неделе ушел в Китай на плановый ремонт.

Как сообщает управление Сахалингидрометслужбы, южная часть Сахалина в ночь на субботу окажется в зоне влияния циклона, смещающегося с Японского моря через пролив Лаперуза на север залива Терпения. В субботу на юге острова ожидаются снегопады и метели с ветром 15-20 м\с. К вечеру субботы метели стихнут.