В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны десять рейсов из-за метели

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Утром в субботу из-за метели задержаны 10 рейсов на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщается на сайте аэропорта.

"В районе аэродрома низкая видимость (около 100 м), которая мешает взлетам и посадкам воздушных судов, а также сильный северный снег порывами до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло аэропорта, на вылет задержаны до 12:00 местного времени рейсы в Сеул, Владивосток, Южно-Курильск, Хабаровск, Саппоро. Вылет рейса в Москву отложен до 14:40 местного времени.

На прилет задержаны рейсы из Москвы, Хабаровска и два рейса из Владивостока.

Как сообщалось, южная часть Сахалина в ночь на субботу оказалась в зоне влияния циклона, смещающегося с Японского моря через пролив Лаперуза на север залива Терпения. В субботу на юге острова ожидаются снегопады и метели с ветром 15-20 м\с. К вечеру субботы, по прогнозу синоптиков, метели стихнут.

Из-за циклона в пятницу была закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, два парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края.