Учащихся и персонал школы-интерната в Кирове эвакуировали из-за ложного сообщения о бомбе

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Учащиеся и персонал школы-интерната в Кирове были эвакуированы в пятницу вечером из-за угрозы взрыва, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Кировской области.

"От дежурного пункта полиции поступила информация об анонимном сообщении о минировании школы-интерната в Кирове по адресу: улица Пушкина 27. Проведена эвакуация персонала и детей", - говорится в сообщении.

На место выехали оперативные службы города, кинолог с собакой и взрывотехники. Взрывное устройство не обнаружено, отмечается в сообщении.