Аэропорт Южно-Сахалинска с улучшением погоды начал выпускать и принимать самолеты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Южно-Сахалинска с улучшением погоды после 14:00 местного времени (06:00 мск) начал выпускать самолеты, задержанные утром в субботу из-за метели на юге Сахалина. Согласно онлайн-табло авиапредприятия, из Южно-Сахалинска в 14:42 местного времени вылетел рейс в Сеул. В настоящее время идет регистрация на задержанные утром рейсы в Хабаровск и во Владивосток. В ближайшие минуты ожидается прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска рейсов из Владивостока и Хабаровска.

Как сообщалось, утром в субботу из-за метели (низкой видимости и сильного ветра) в аэропорту областного центра было задержано более 10 рейсов на прилет и вылет. В частности, из-за погоды на Сахалине на запасной аэродром Хабаровска был отправлен рейс "Аэрофлота" из Москвы. Он вылетит из Хабаровска в Южно-Сахалинск в субботу в 19:15 местного времени.

На вторник перенесен рейс из Южно-Сахалинска на Южные Курилы (из-за погодных условий на этих островах) и обратно.

Всего в субботу, согласно расписанию, аэропорт Южно-Сахалинска выпустит 14 рейсов и столько же примет.