Более 3 тысяч человек остались без тепла из-за коммунальной аварии в Костроме

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Прорыв на водоводе произошел в ночь на воскресенье в Костроме, в зону отключения попали более 70 домов, сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

"Место порыва находится на ул. Борьбы. В зону отключения теплоснабжения попали 74 домов разной этажности, 3,5 тыс. человек, из них 780 детей, шесть социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, восстановительные работы планируется завершить к 13:00 воскресенья.

В ночь на воскресенье температура воздуха в городе опустилась до минус 23 градусов.