На полигоне "Кучино" вновь зафиксировано превышение ПДК сероводорода

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Разовые превышения концентраций сероводорода вновь зафиксированы на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов "Кучино", сообщает в воскресенье МЧС России.

"В течение суток на постах ГПБУ "Мосэкомониторинг" в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В нем отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра РФ и центра "Антистихия" в воскресенье в Москве и области метеорологические условия не приведут к осложнению экологической обстановки.

Жители Москвы и Подмосковья с 8 декабря уже более 800 раз пожаловались на запах сероводорода. Столичная прокуратура называла источником загрязнения воздуха сероводородом полигон твердых бытовых отходов "Кучино".