Ветер опрокинул вертолет при посадке на архипелаге Северная Земля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР выясняет обстоятельства жесткой посадки вертолета Ми-8 на одном из островов архипелага Северная Земля в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

Жесткая посадка вертолета Ми-8 произошла в субботу около 12:00 по местному времени на мысе Арктический острова Комсомолец архипелага Северная Земля (Таймырский муниципальный район Красноярского края), сказано в сообщении.

"По предварительной информации, в момент приземления из-за бокового порыва ветра воздушное судно накренилось и завалилось на бок", - отметили в пресс-службе.

На борту находилось четверо членов экипажа и двое пассажиров. "В результате происшествия погибших нет. Один из пассажиров получил телесные повреждения, которые его жизни не угрожают", - сообщили в СУ СК.

Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.