Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материковой частью РФ, после трех дней простоя из-за циклона утром в понедельник возобновила работу, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).

"Переправа открылась. Специализированный грузовой паром "Сахалин-10" в понедельник в 09:30 по сахалинскому времени (01:30 мск) вышел из порта Ванино Хабаровского края, но пока он задействован в проводке других судов к ледовой кромке. Дело в том, что возле Ванино сложилась сложная ледовая обстановка, ледоколов там нет. "Сахалин-10" помогает судам выйти из льдов к чистой воде", - рассказал собеседник агентства.

После завершения этой операции "Сахалин-10" отправится к Сахалину.

Грузопассажирский паром "Сахалин-8" вышел в 11:00 по сахалинскому времени (03:00 мск) из порта Ванино, его прибытие в сахалинский порт Холмск ожидается во вторник в 08:00 по сахалинскому времени.

Скопления пассажиров нет. В порту Ванино отправки ожидаются 128 железнодорожных вагонов с грузами для Сахалина, что, по словам собеседника, не является критичным.

Он также отметил, что оба парома - ледового класса и сложившаяся в настоящее время ледовая обстановка возле Ванино опасности для них не представляет.

Как сообщалось, паромная переправа закрылась в пятницу в связи с подходом к Сахалину очередного циклона.