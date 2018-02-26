Три человека погибли в аварии молоковоза и лесовоза в Иркутской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники иркутской полиции выясняют причины автомобильной аварии с двумя грузовыми автомобилями, в результате которой погибли три человека, сообщило Главное управление МВД по Иркутской области.

Авария произошла в понедельник утром вблизи деревни Худорожкино.

"По предварительной информации грузовик "Хендай" - молоковоз, двигаясь в сторону Иркутска, не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с попутным транспортном - лесовозом "Камаз" с прицепом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, находившееся в прицепе "Камаза" бревно "деформировало кабину молоковоза".

По данным полиции, в аварии погибли три человека - все жители Нукутского района Иркутской области.