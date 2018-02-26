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Московский суд снял один из наложенных арестов в процессе между ЦБ и Ананьевыми

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг снял арест с денежных средств на сумму более 60 млрд рублей, наложенный на счета компании Fintailor Investments Ltd в кипрском филиале Промсвязьбанка. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель Fintailor, партнер адвокатского бюро "КИАП" Константин Астафьев.

Эти обеспечительные меры были введены по заявлению временной администрации Промсвязьбанка, пытающейся опротестовать сделки с его акциями, которые акционеры кредитной организации в лице Promsvyaz Capital B.V., подконтрольной Алексею и Дмитрию Ананьевым, продали самому банку 14 декабря 2017 года - за день до введения временной администрации.

14 февраля кипрская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую ранее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали Промсвязьбанк и банк "Возрождение", подала в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительными решений и действий (бездействий) ЦБ РФ. Третьей стороной выступает Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Как сообщалось, ранее санируемый через Фонд консолидации банковского сектора Промсвязьбанк также подал в Арбитражный суд Москвы иск в отношении Центрального банка.

Через кипрскую компанию Promsvyaz Capital B.V. Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до введения в него 15 декабря 2017 года временной администрации. До 5 октября 2017 года у этой же компании было более 50% банка "Возрождение", но на конец прошлого года, согласно ежеквартальному отчету, Promsvyaz Capital B.V. не было среди акционеров "Возрождения" с долями свыше 5%.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Согласно предписанию ЦБ, Алексей и Дмитрий Ананьевы должны снизить долю в банке "Возрождение" до 10% примерно до середины марта. Неизвестно, какую долю в кредитной организации бизнесмены контролируют сейчас фактически, как конечные бенефициары. На начало 2018 года, согласно ежеквартальному отчету, более 90% в уставном капитале банка принадлежало кипрским компаниям с кипрскими же акционерами.

Газета "Комперсантъ" 21 февраля сообщила об обналичивании братьями Ананьевыми 4,5 млрд руб. со счетов в "Возрождении".

Теги: Промсвязьбанк
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