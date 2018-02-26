Полиция проверит сообщения о стрельбе из пневматики в ярославской школе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы проводят проверку по сообщениям СМИ о стрельбе из пневматического пистолета на территории одной из школ в Ярославле. Об этом сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

"Проводится доследственная проверка по сообщениям в СМИ о стрельбе на территории школы. По ее итогам будет принято процессуальное решение", - сказала Гузовская.

По информации СМИ, инцидент произошел на прошлой неделе. 15-летний ученик на территории школы в Заволжском районе несколько раз выстрелил из пневматического пистолета. Никто не пострадал.