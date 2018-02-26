ВТБ собрался продать долю в Burger King

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ продает почти половину своего пакета в мастер-франчайзи сети Burger King в России и готов в перспективе полностью выйти из этого актива.

Согласно отчетности группы за 2017 г, опубликованной в понедельник, в прошлом году доля ВТБ в компании Burger King Russia (владеет российским ООО "Бургер Рус"), учитываемая по графе "инвестиции в ассоциированные компании и СП", снизилась с 36,6% до 19,98%. Балансовая стоимость этого пакета - 5,6 млрд рублей.

Изменение произошло в связи с тем, что часть своей доли - 16,62% - группа реклассифицировала как актив, имеющийся в наличии для продажи. Как пояснил "Интерфаксу" старший вице-президент банка Дмитрий Пьянов, ВТБ нашел покупателя на этот пакет, и хотя сделка еще не закрыта, группа должна была отразить скорую продажу в отчетности.

"По 16,62% у нас появился покупатель в течение 2017 года, до сегодняшней даты мы еще не успели завершить транзакцию. Но высокая степень уверенности в этой транзакции заставила нас реклассифицировать этот пакет (в отчетности за 2017 год - ИФ) как актив, предназначенный для продажи", - рассказал он.

После завершения сделки у ВТБ останется доля в 19,98% Burger King.

"По 19,98% такого покупателя пока нет. Но не исключено, что как только он появится, мы в следующие отчетные периоды можем либо сразу продать, либо реклассифицировать. То есть мы не заинтересованы в удержании этого актива, он предназначен через наращивание стоимости для последующей продажи", - пояснил Пьянов.

"Есть ли сейчас конкретные покупатели (на пакет, который остается у группы - ИФ)? Нет. Хотим ли продать? Да", - сказал в ходе конференс-колла зампред ВТБ Герберт Моос, характеризуя ситуацию с этим активом.

В своем отчете ВТБ не раскрыл информацию о сделке, в результате которой доля группы в Burger King Russia снизится с 36,6% до 19,98%. Г.Моос лишь отметил, что это "рыночная продажа внешнему стороннему покупателю".

Партнерами ВТБ в "Бургер Рус" являются Burger King Europe и владелец сети "Шоколадница" Александр Колобов. СП было создано в 2012 году, тогда за 47,22%-ную долю "ВТБ Капитал" заплатил $50 млн.