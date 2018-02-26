Глава Минстроя пообещал регионам "разбор полетов" по уборке снега

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минстрой России летом проведет анализ работы регионов по уборке снега, сообщил в понедельник в интервью телеканалу НТВ глава ведомства Михаил Мень.

"Летом мы проведем "разбор полетов". Что касается в целом системы ЖКХ, она работает довольно неплохо с точки зрения аварийности и потерь. Ну а со снегом - это действительно поразило. Потому что такое ощущение, что эта техника действительно подевалась куда-то за пару последних зим", - сказал министр.

Он добавил, что в ведомстве проанализируют как официальные данные из регионов, так и обращения граждан. "Анализ будем делать. Мы получаем данные со всех субъектов, и официальные, и неофициальные. Смотрим социальные сети, обращения граждан", - сказал Мень.

Этой зимой сразу несколько регионов России столкнулись с аномально сильными снегопадами. В частности, в Москве менее чем за 20 февральских дней выпало около 70 см снега при норме 36 см. Мэр города Сергей Собянин отмечал, что с начала февраля московские коммунальщики выполнили такой объем работы, который раньше проделывали за всю зиму.