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Три рыси вышли к людям в поисках еды в Нижегородской области

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рыси были замечены в границах одного из населенных пунктов Нижегородской области, эксперты связывают их появление с поиском пищи, сообщает комитет госохотнадзора региона в понедельник.

"Минувшей ночью к жилому массиву в Городецком районе подошли три рыси. Эта большая кошка не очень боится людей. Предположительно, животное вышло в поисках пищи, поскольку рысь выходит на охоту ночью. Никто из жителей не пострадал", - приводятся в сообщении слова начальника Семеновского межрайонного отдела комитета госохотнадзора региона Геннадия Куприянова.

Появление таких зверей на территории населенных пунктов объясняется наличием легкодоступной пищи.

Специалисты напоминают жителям региона, что при обнаружении диких зверей и птиц, в том числе находящихся в бедственном положении, категорически запрещено изымать их из естественной среды обитания. Подобные действия приравниваются к административным правонарушениям, предусмотренными статьей 8.37 КоАП РФ (нарушение правил пользования объектами животного мира).

"Не стоит пытаться помочь зверю самостоятельно, лучше как можно скорее вызвать профессионалов", - отмечается в пресс-релизе.

По результатам государственного мониторинга, по данным на 2017 год, в Нижегородской области обитает более 235 рысей.

Теги: Нижегородская область
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