Путин обсудил с постоянными членами СБ РФ ситуацию в Восточной Гуте

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте (Сирия). Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов", - сказал он. "Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом Безопасности ООН резолюции 2401", - добавил Песков.

По словам пресс-секретаря, в ходе совещания затрагивались также вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. "В этом контексте шел разговор о превентивных мероприятиях по защите населения и социальной инфраструктуры от будущих паводков и природных пожаров", - сообщил он.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных дел Сергей Лавров, внутренних дел Владимир Колокольцев, обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин.

Восточная Гута - один из главных остающихся оплотов экстремистов и вооруженных противников президента Сирии Башара Асада. В последние дни поступали сообщения об интенсификации обстрелов позиций боевиков, в том числе с воздуха. Сторонники сирийской оппозиции со своей стороны утверждают, что в результате обстрелов сильно страдает мирное население.

24 февраля члены Совета Безопасности ООН после неоднократных отсрочек голосования приняли резолюцию об установлении гуманитарной паузы на территории Сирии по меньшей мере на 30 дней.