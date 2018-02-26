Двух участниц Pussy Riot задержали в Крыму

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали участницу группы Pussy Riot Ольгу Борисову, заявила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

"Сегодня утром Оля (Борисова - ИФ) и Александр Софеев, это их друг фотограф, приехали на поезде из Керчи в Симферополь, пошли искать, где поесть, их задержали полицейские и увезли на медицинское освидетельствование в диспансер. Осмотрели, увезли в отдел полиции Железнодорожное", - утверждает Немировская.

По ее словам, задержанные находятся в отделе полиции уже почти четыре часа, у Борисовой изъяли мобильный телефон, у Софеева - фотоаппарат и ноутбук. "Пишут объяснение о том, зачем приехали в Крым. Только что в ОП Железнодорожное пустили адвоката "Открытой России" Эмиля Курбединова", - добавила Немировская.

Она отметила, что накануне Борисову и Софеева по прибытии в Керчь также задержали, но после беседы отпустили.

Также утром в понедельник по прилете в Симферополь задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. "Тоже держали 4 часа, тоже свозили в диспансер, но уже отпустили", - сказала Немировская.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

После этого участницы группы проводили несколько акций в РФ. Так, 6 августа 2017 года Алехина и Борисова провели акцию в Якутске около ИК-1, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов. Девушки развернули плакат с надписью "Free Sentsov". На следующий день они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Якутский городской суд. Однако судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, а девушки были освобождены из зала суда. Позднее Борисовой назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.