Памфилова назвала законными поквартирные обходы для информирования о выборах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о законности поквартирного обхода, который совершают члены избирательных комиссий в регионах для информирования граждан о президентских выборах 18 марта.

"Возмущаются по поводу так называемого "поквартирного обхода". Я хотела бы дать некоторые разъяснения: уважаемые коллеги, наша комиссия действует строго по закону", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник. По ее словам, участковые избирательные комиссии могут осуществлять информирование населения о порядке и месте голосования за 30 дней до дня выборов, при этом закон разрешает делать это как через СМИ, так и "иным способом".

Таким образом, по словам Памфиловой, избиркомы выполняют свою законную обязанность. Она добавила, что новации в избирательное законодательство, в частности, разрешающее гражданам голосовать по месту пребывания, требует дополнительных разъяснений, которые могут дать члены избиркомов на месте.

Вместе с тем поквартирные обходы не везде проходят успешно, признала глава ЦИК. В частности, по ее словам, были случаи, когда на членов избиркомов "напускали собак" или просто не открывали двери. В связи с этим Памфилова призвала руководителей комиссий в регионах применять поквартирные обходы только там, где это необходимо.

"В одном поселке более эффективно объяснять по радио, еще какими-то средствами, в библиотеке собрать народ, в Доме культуры; где все друг друга знают - можно и по домам пройти. Где-то это опасно даже делать. Уважаемые председатели наших субъектовых комиссий! Подойдите к этому очень аккуратно, творчески", - сказала Памфилова. "И по ночам не надо людей гонять, опасно, тем более женщин", - добавила глава ЦИК.

Тем не менее, она подчеркнула, что в районах, где поквартирный обход эффективен, его нужно использовать.