Полиция в Крыму отпустила участницу Pussy Riot Борисову из отделения

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Участница группы Pussy Riot Ольга Борисова, ранее задержанная сотрудниками правоохранительных органов в Крыму, покинула отделение полиции без предъявления обвинений, заявила менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

"Олю Борисову и Сашу Софеева отпустили", - сказала Немировская "Интерфаксу".

По ее словам, Борисовой и Софееву вернули ранее изъятые телефон, ноутбук и фотоаппарат, однако они не работают, в связи с чем их адвокат из "Открытой России" намерен подать жалобу.

Ранее в понедельник Немировская сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в Крыму задержали участницу группы Pussy Riot Борисову. По ее словам, в понедельник утром Борисову и фотографа Софеева задержали в Симферополе, увезли на медицинское освидетельствование в диспансер, после чего доставили в отдел полиции Железнодорожное.

По ее словам, задержанные находились в отделе полиции более четырех часов, у Борисовой изъяли мобильный телефон, у Софеева - фотоаппарат и ноутбук.

Немировская отметила, что накануне Борисову и Софеева по прибытии в Керчь их также задержали, но после беседы отпустили.

Также утром в понедельник по прилету в Симферополь задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину. "Тоже держали 4 часа, тоже свозили в диспансер, но уже отпустили", - сказала Немировская.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова были осуждены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

После этого участницы группы проводили несколько акций в РФ. Так, 6 августа 2017 года участницы группы М.Алехина и О.Борисова провели акцию в Якутске около ИК-1, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов. Девушки развернули плакат с надписью "Free Sentsov". На следующий день они были задержаны сотрудниками полиции и доставлены в Якутский городской суд. Однако судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, а девушки были освобождены из зала суда.