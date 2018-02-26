В Перми возбудили дело из-за жестокого обращения с пожилыми людьми в частном приюте

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из частных приютов для престарелых. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) в понедельник.

"Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Перми в одном из частных домов престарелых сотрудники учреждения жестоко обращаются с пожилыми людьми. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о приюте "Мария", с постояльцами которого жестоко обращались, не оказывали им необходимой помощи, а также привязывали к кроватям.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела "тщательным образом проверить все опубликованные в СМИ обстоятельства произошедшего, провести исчерпывающий комплекс следственных действий по уголовному делу, установить конкретных должностных лиц из числа руководства учреждения, контролирующих органов, допустивших нарушение прав социально незащищенных граждан".

На сайте Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова сообщается, что в феврале в приюте "Мария" несколько пожилых людей скончались "на фоне ужасных условий жизни".

"Необходимо на федеральном уровне законом закрепить обязанность лицензировать деятельность негосударственных приютов, только тогда государство будет нести ответственность за жизни и здоровье граждан, проживающих в них. А также обязательность заявления о регистрации в официальном реестре поставщиков социальных услуг населения", - приводятся в сообщении слова омбудсмена.

В отношении организаторов приюта возбуждено уголовное дело, прокуратура Индустриального района Перми направила в суд материалы дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества, с нарушением установленных законом требований - ИФ). Санкция статьи предусматривает приостановление деятельности организации.