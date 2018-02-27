Жертвами пожара в Пермском крае стали шесть человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в общежитии в городе Чусовой в Пермском крае в ночь на вторник, погибли шесть человек, сообщает краевое следственное управление СКР.

"В результате шесть человек погибли: женщина, двое мужчин и трое несовершеннолетних детей. Четверо жильцов дома госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по данному факту следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - отмечают в СУ СКР.