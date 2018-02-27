Участники этнической ОПГ задержаны в Петербурге за похищение и разбой

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых предполагаемых участников этнической преступной группы, занимавшихся похищением людей, разбоем и вымогательством, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу во вторник.

Операция проводилась в ночь на вторник совместно с сотрудниками службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России и управления уголовного розыска ГУ МВД, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, 12 ноября 2017 года в ресторане, расположенном в ТРЦ "Галерея" в центре Санкт-Петербурга, подозреваемые окружили местного предпринимателя, после чего, угрожая пистолетом, потребовали у него передать им 500 тысяч рублей, обыскали его и открыто похитили 37 тысяч рублей, ключи от автомобиля и банковскую карту, заставив сообщить ее пин-код. Затем соучастники сняли с банковской карты 23 тысячи рублей, привели мужчину в подземный паркинг торгового центра, где жестоко избили и похитили его автомобиль стоимостью около 1,2 млн рублей.

"Они насильно поместили потерпевшего в автомобиль и доставили к одному из домов по Лиговскому проспекту, похитив его часы и мобильный телефон общей стоимостью около 55 тысяч рублей. По требованию преступников мужчина позвонил своим знакомым и родственникам, у которых попросил деньги за его освобождение. После того как соучастники получили 150 тысяч рублей, они освободили похищенного", - сообщает следствие.

При обысках по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты пистолет Макарова, шесть травматических пистолетов с признаками переделки под боевые, а также другие предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Проверяется причастность задержанных к совершению других подобных преступлений. Следствие разыскивает их предполагаемых соучастников.