Польского политолога Мацейчука заподозрили в нарушении миграционного законодательства

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Польскому политологу Томасу Мацейчуку вменяется нарушение миграционного законодательства, административное дело против него во вторник рассмотрит Мытищинский городской суд Московской области, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Заседание состоится во вторник не ранее 16:00, отметила Осипова.

Согласно КоАП, в случае признания Мацейчука виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание вплоть до выдворения из России.

Ранее во вторник сообщалось, что в подмосковную квартиру Мацейчука, который является постоянным участником российских телевизионных ток-шоу, пришли с обыском. По некоторым данным, следственные действия проводились в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни.