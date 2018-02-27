Задержанная в Крыму Алехина провела акцию в поддержку режиссера Сенцова

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Участница группы Pussy Riot Мария Алехина провела во вторник в Симферополе одиночную акцию в поддержку украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова, в 2015 году получившего длительный срок по обвинению в терроризме.

Фото акции активистка группы Pussy Riot разместила во вторник днем на своей странице в фейсбуке. Алехина, надев красную балаклаву, развернула баннер "Свободу Сенцову" в районе железнодорожного вокзала в крымской столице

Как сообщалось, по утверждению правозащитников, сейчас Алехина находится в одном из райотделов полиции Симферополя. Туда ее доставили из кафе, в котором произошел конфликт между активисткой Pussy Riot и казаками.

Алехину задерживали также утром 26 февраля по прилете в Симферополь. "Держали 4 часа, свозили в диспансер, но отпустили", - утверждала менеджер правозащиты движения "Открытая Россия" Полина Немировская.

За день до этого на пароме в Крым прибыли участница Pussy Riot Ольга Борисова и фотограф Александр Софеев. Их тоже задерживали на полуострове для бесед, но затем отпускали. Борисова и Софеев планировали вернуться в Москву. Где они сейчас, не известно, с активисткой группы и фотографом нет связи.

"Интерфаксу" не удалось связаться с представителями полиции, чтобы выяснить ситуацию вокруг "приключений" активистов Pussy Riot в Крыму.

Дело Сенцова

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Власти Украины неоднократно называли дело Сенцова политически мотивированным.

В августе 2017 года Алехина и Борисова провели акцию в Якутске около ИК-1, где тогда находился Сенцов. Девушки развернули плакат с надписью Free Sentsov. На следующий день они были задержаны сотрудниками МВД и доставлены в Якутский городской суд. Однако судья вернул административные материалы в полицию для устранения недостатков, а девушки были освобождены из зала суда. В феврале 2018 года Борисова сообщила о штрафе в 20 тысяч рублей за прошлогоднюю акцию.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Панк-молебен Pussy Riot

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были приговорены к 2 годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый панк-молебен, который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.