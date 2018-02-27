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В России Зимние Олимпийские игры-2018

Путин вручит госнаграды победителям и призерам Олимпиады

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в среду примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, а также вручит госнаграды победителям и призерам Олимпийских игр, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"В ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2017 год, а также определены основные направления работы на 2018 год", - говорится в сообщении.

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В этот же день в Кремле Путин вручит государственные награды победителям и призерам XXIII Зимних Олимпийских игр.

168 российских спортсменов выступили на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

В неофициальном медальном зачете российская команда заняла 13-е место, взяв две золотые, шесть серебряных, девять бронзовых медалей. Первое место в медальном зачете Олимпиады заняла команда Норвегии (14 -14-11), на втором - Германия (14-10-7), на третьем - Канада (11-8-10).

"Золото" выиграли российская мужская хоккейная команда и фигуристка Алина Загитова, "серебро" - фигуристка Евгения Медведева, фигуристы в командном турнире, скелетонист Никита Трегубов, лыжник Александр Большунов, мужская лыжная эстафетная команда и мужская лыжная команда в спринте свободным стилем.

"Бронза" - у конькобежцев Семена Елистратова, Натальи Ворониной, лыжников Юлии Белоруковой, Александра Большунова, Андрея Ларькова, Дениса Спицова, женской лыжной эстафетной команды, фристайлистов Ильи Бурова, Сергея Ридзика.

Не допущены на Олимпийские игры по тем или иным причинам, в том числе - по подозрению в употребление допинга, за допинговые нарушения в прошлом, 47 спортсменов. Они подавали апелляции в CAS, но в итоге никого из них на Игры не допустили. В их числе - Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все - шорт- трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все - биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все - конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба - лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба - фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все - бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все - хоккей).

Также в Пхенчхан не поехали Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все - лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все - конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).

В конце февраля - начале марта в пяти регионах России пройдут спортивные соревнования по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, биатлону и шорт-треку. В них примут участие сильнейшие российские спортсмены, не получившие приглашение на XXIII Олимпийские зимние игры, сообщал ранее Минспорт РФ.

Общее количество участников соревнований - 1182 человека, включая 920 спортсменов и 262 тренера. За золотую медаль, завоеванную на этих соревнованиях, спортсмены получат 4 млн рублей, за серебряную - 2,5 млн рублей, за бронзовую - 1,7 млн рублей. Такой размер денежных премий равноценен денежному вознаграждению за олимпийские медали.

Российские победители и призеры Олимпиады-2018

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Хоккеисты олимпийской команды России завоевали золото ОИ, победив в финале сборную ГерманииЗолото фигуристки Алины Загитовой стало первым для россиян на Играх-2018, соревнования в одиночном катании действующая чемпионка Европы выиграла с мировым рекордомДвукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева на Играх-2018 стала обладательницей серебряной медалиЛыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо) стали серебряными призерами в мужской эстафете. Помимо этого, в Пхенчхане им удалось заработать и ряд других наград: Большунов и Андрей Ларьков стали серебряным и бронзовым призерами в марафоне; Спицов выиграл бронзу в индивидуальной гонке свободным стилем, Большунов взял бронзу в индивидуальном спринте классическим стилем. Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте.Никита Трегубов стал серебряным призером Олимпиады в скелетонеРоссияне завоевали серебро Олимпиады в командном турнире фигуристов
Хоккеисты олимпийской команды России завоевали золото ОИ, победив в финале сборную Германии
Теги: Владимир Путин, ОИ-2018
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