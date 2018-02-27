Собственный отрицательный капитал Промсвязьбанка по РСБУ вырос до 169,4 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Санируемый Промсвязьбанк увеличил собственный отрицательный капитал до 169,4 млрд рублей на 1 февраля против отрицательного капитала в 121,6 млрд рублей на 1 января 2018 года, следует из материалов на сайте ЦБ.

Собственный капитал Промсвязьбанка на 1 декабря 2017 года был положительным и составлял 161,4 млрд рублей.

Банк ранее сообщил, что на 25 декабря 2017 года его капитал стал отрицательным и составил минус 134 млрд рублей из-за понесенных кредитной организацией убытков на 208 млрд рублей.

Промсвязьбанк с середины декабря 2017 года санируется с участием структуры ЦБ - Фонда консолидации банковского сектора. После процедуры санации Промсвязьбанк станет банком для обслуживания предприятий гособоронзаказа. Ранее кредитная организация контролировалась Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.

Банк по итогам третьего квартала 2017 года занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".