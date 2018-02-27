"Росатом" попросил правительство построить реактор на быстрых нейтронах в 2020-х гг.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" обратилась в правительство с просьбой о реализации в 2020-х годах проекта строительства реактора БН-1200.

"Конечно, хотелось бы от опытного проекта "Прорыв" перейти уже к промышленному комплексу и начать строить быстрые реакторы по всему миру. Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 МВт в Российской Федерации. Мы вышли с такими предложениями в правительство, надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый мощностью 1200 МВт реактор на быстрых нейтронах", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И тогда, соответственно, мы можем также предложить не просто строительство наших типовых водо-водяных реакторов, но и строительство целых промышленных энергетических комплексов нашим партнерам так же активно по всему миру, какую работу мы сегодня и ведем", - добавил он.

Лихачев отметил, что Россия единственная стана с опытом эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах, "мы единственные, кто имеет промышленный опыт эксплуатации таких реакторов, это и в Свердловской области, на Белоярской АЭС, БН-600, БН-800".