Арестованная в Таиланде Настя Рыбка пригласила американских журналистов в тюрьму

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, заявила, что ее арестовали в Паттайе по приказу из Бангкока, и не выпускают под залог.

"Сегодня нам сказали, что нас арестовали по чьему-то приказу из Бангкока, теперь кому-то заплатили за то, чтобы мы сели, нарушили все законы Таиланда. Мы вышли под залог - нас не выпустили по итогу, поэтому если вы меня найдете в тайской тюрьме еще живой, то я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений", - сообщила она на видео, выложенном в инстаграме.

Настя Рыбка также обратилась с призывом к прессе, которой она готова "все рассказать". "Друзья и американская пресса! Я вам очень многое не хотела рассказывать раньше, но сейчас сложилась такая ситуация, что нас пытаются закрыть и очень надолго. Поэтому я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало, подтвердить их аудио, видео касаемо связи наших уважаемых депутатов с Трампом и всей этой шумихой о выборах в США. Я знаю очень много, поэтому жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме", - говорится в ее видеообращении.

Полиция Таиланда поздно вечером 25 февраля провела рейд в одном из дорогих отелей Паттайи, где должен был состояться секс-трейнинг для российских туристов. Слушателей тренинга допросили и отпустили, а десять организаторов были задержаны. Среди них оказались Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич), которые недавно стали известны широкой публике в связи с расследованием блогера Алексея Навального о прогулке Анастасии на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

По данным тайских СМИ, полицейские отправились в отель Паттайи после того, как центр по координации международных преступлений королевской полиции Таиланда получил сигнал об организации секс-тренингов группой иностранцев.