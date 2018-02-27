Ростовский суд перевел под домашний арест сестру бизнесмена из "списка Титова"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд во вторник удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения для находящейся в СИЗО бухгалтера компании "Альянс-Агро" Анастасии Хамбуровой, которая обвиняется в незаконном обороте денег, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

Суд постановил освободить Хамбурову из-под стражи и избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщил агентству "Интерфакс" общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи, Хамбурова обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств и платежей, совершенном организованной группой. Ее арестовали в середине февраля.

По словам Хуруджи, она является бухгалтером компании "Альянс-Агро" и сестрой бизнесмена Алексея Кузнецова, входящего в так называемый "список Титова". В этот список включены бизнесмены, которые готовы вернуться в Россию при предоставлении им защиты.

По версии следствия, в 2017 году владелец ООО "Альянс-Агро" Кузнецов незаконно обналичил 96 млн рублей. Он объявлен в розыск и в данный момент находится в другой стране, сообщил Хуруджи.

Ранее Хуруджи написал на своей странице в фейсбуке, что у находящейся в ростовском СИЗО №1 беременной Хамбуровой резко ухудшилось здоровье. В аппарате бизнес-омбудсмена арест Хамбуровой связали с ее отказом "подписывать показания против брата".

В начале февраля Титов сообщил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля подтвердил, что список от Титова в Кремль поступил и будет изучен во взаимодействии с силовыми структурами.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал другой ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке.