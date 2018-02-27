Экс-мэр Владивостока в суде отверг обвинения

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы во вторник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела обвиняемого в коррупции бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

"Обвинение мне непонятно и не разъяснено. Как можно нанести ущерб, не получив денег? Каждое слово в отдельности мне понятно, но то, как обвинение мне предъявляется, мне непонятно. Виновным себя не признаю", - сказал он после оглашения прокурором обвинительного заключения.

Также во вторник суд отказался допустить в дело в качестве еще одного защитника сына Пушкарева Павла.

Обвинения в получении взятки

На скамье подсудимых, кроме Пушкарева находятся экс-директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников и брат арестованного мэра Андрей Пушкарев, который ранее занимал должность гендиректора АО "Востокцемент".

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), п. "а" ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ (пособничество в получении взятки), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, "с 2008 года по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн руб. препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог".

Затем при содействии директора МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе указанного муниципального предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 млрд руб. для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент", считает следствие.

В результате, по данным правоохранительных органов, близкие родственники мэра получили от группы компаний "Востокцемент" 471,7 млн рублей дивидендов. Кроме того, МУП "Дороги Владивостока" причинен ущерб на 143,6 млн руб., поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков.

Пушкарев и его брат свою вину отрицают. Лушников в ходе предварительного следствия признал вину в полном объеме и дал изобличающие экс-мэра показания.

Генеральной прокуратурой в августе 2017 года был заявлен иск к Пушкареву и АЛушникову на 614 млн рублей в связи с ущербом, который они своими действиями якобы нанесли "Дорогам Владивостока".