Глава "Украинской правды" потребовала признать убийство Шеремета терактом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Редактор "Украинской правды" Алена Притула обратилась с заявлением к генпрокурору Украины Юрию Луценко, в котором попросила о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета по статье "теракт".

В обнародованном на сайте "Украинской правды" заявлении от 27 февраля говорится, что организаторы убийства рассчитывали на психологический эффект от него.

"Очевидной целью террористов является запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине, Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала причиной лишения гражданства Беларуси. В Украине Шеремет делал остросюжетные репортажи для "Украинской правды" и "Радио Вести", - говорится в заявлении.

Притула указала, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Шеремета за 20 месяцев результатов не дало.

Она просит Луценко безотлагательно внести соответствующие сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ИФ) и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 УК (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека). Кроме того, Притула просит признать ее потерпевшей.

Убийство Шеремета

В июле 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи считали приоритетной версией убийства Шеремета его профессиональную деятельность на Украине и в других странах.

Прокуратура квалифицировала произошедшее как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 п. 5 ст. 115 УК Украины).

По состоянию на конец 2017 года расследование дела не завершено.