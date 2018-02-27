Источник сообщил о шести погибших при столкновении автобуса с грузовиком в Башкирии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Иглинском районе Башкирии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Число жертв автоаварии возросло до шести человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе УГИБДД по республике "Интерфаксу" сообщили, что в результате ДТП погибли Пять человек. "На федеральной автодороге М5 на 1546 км, близ Улу-Теляка, по предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могло находиться 12 пассажиров. Имеется информация о пяти погибших", - сказал сотрудник пресс-службы.